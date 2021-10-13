Olimpik sporcular Redif ve Yavuz'a resimlerinin yer aldığı pullar takdim edildi

Posta Dairesi tarafından “Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları” konusuyla geçen ay satışa çıkarılan ve Kıbrıslı Türk Olimpik Sporcular Meliz Redif ve İbrahim Yavuz’un resmedildiği pullar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle kendilerine takdim edildi.

Sporculara, resmedildikleri pulların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından takdim edildiği törende, Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk ve pulların tasarımına katkı koyan diğer yetkililer de hazır bulundu.

Canaltay, tören öncesinde, pullar üzerinde resmedilmeye layık görülen iki Kıbrıslı Türk sporcu hakkında bilgi verdi.

Meliz Redif’in 2011 yılından başlayarak Türkiye’de düzenlenen uluslararası müsabakalarda birincilikler aldığını, 4 X 100 ve 4 X 400 müsabakalarında hala kırılamayan iki Türkiye rekoru sahibi olduğunu, 2012’de Londra Olimpiyatları’nda Türkiye Kadın Milli Takımı’nda yer aldığını aktaran Canaltay, 2003 yılında tekerlekli sandalye basketboluna başlayan İbrahim Yavuz’un ise KKTC adına Türkiye Tekerlekli Sandalye A Milli Takımı ile 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’na katıldığını, olimpiyat dördüncülüğü yanında, 2014’te dünya üçüncülüğü, 2015’de Avrupa ikinciliği ve 2017’de Avrupa Şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.



CANALTAY: “HER İKİ SPORCUMUZU DA KARİYERLERİNDE GÖSTERDİKLERİ BAŞARI VE ÜLKEMİZE YAŞATTIKLARI GURUR NEDENİYLE POSTA DAİREMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN VE RESMEDİLDİKLERİ PULLARI HEDİYE OLARAK TAKDİM ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, pul takdim töreninde yaptığı konuşmada, “Her iki sporcumuzu da kariyerlerinde gösterdikleri başarı ve ülkemize yaşattıkları gurur nedeniyle Posta Dairemiz tarafından hazırlanan ve resmedildikleri pulları hediye olarak takdim etmekten onur duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Olimpiyatlara katılarak ülkeyi en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı sporcuları tekrardan tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Canaltay, Posta Dairesi’nin her yıl yaptığı pul çalışmalarıyla, ülkede emek vermiş kişilere yer verdiğini kaydetti.

Canaltay, her iki sporcunun ülke gençleri için iyi rol modelleri olduğunu vurguladı ve ülke gençlerinin önü açılarak, dünya sahalarında KKTC olarak mücadele etmesini temenni etti.



ŞENTÜRK: “MADDİ OLARAK BÜYÜK BİR DEĞERİ OLMASA DA, MANEVİ OLARAK SPORCULARIMIZI BU ŞEKİLDE TAKDİR ETMEK İSTEDİK”

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk de, pul tasarımlarına ilişkin bilgi vererek, her yıl ne yapılacağı konusunda planlama yaptıklarını, 2020 yılında olimpiyatların pandemi nedeniyle yapılmamasından dolayı basımının bu yıl gerçekleştiğini ifade etti.

Şentürk, yaptıkları araştırmalar sonucunda ülkede olimpiyatlara katılmış 2 sporcu olduğunu tespit ettiklerini ve bu sporculara, maddi olarak olmasa da, manevi olarak bu pullar aracığıyla tekrardan takdirlerini sunmak istediklerini belirtti.

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13/10/2021 16:10