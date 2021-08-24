Olimpiu Moruţan Galatasaray'da

Galatasaray, 22 yaşındaki Olimpiu Moruţan transferinde mutlu sona ulaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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24/08/2021

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Olimpiu Moruţan Galatasaray'da

Steaua Bükreş başkanı Gigi Becali, "Morutan'ı 5.7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Şimdi 4.2 milyon euro ödeyecekler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa da 1.5 milyon euro bonus ödeyecekler. Morutan artık Galatasaray'ın futbolcusu. Sanırım bugün sağlık kontrolü için İstanbul'a gidecek." ifadelerini kullandı.

Steaua Bükreş teknik direktörü Iordanescu, "Önemli bir oyuncumuzu, Morutan'ı gönderdik. Artık bizim oyuncumuz değil." dedi.

Fatih Terim: Ufak şeyler kaldı

Fatih Terim ise Hatayspor maçı sonrası, "Galatasaraylılar merak etmesin. Morutan ve diğerleri, Galatasaray'ın ileriye dönük planlarında yetenekli oyuncular var. Morutan'ı beğendiğimi daha evvel ifade etmiştim, Steaua Bükreş başkanı da gerekli şekilde açıklamalar yapıyor. "Morutan transferinde 10-15 milyon euro paralardan nerelere geldik. Çok küçük nüans kaldı. Yetenekli bir genç futbolcuyu daha kadromuza katmak istiyoruz. Ufak şeyler kaldı artık. Galatasaray taraftarları biraz daha beklesin." açıklamasını yaptı.

24/08/2021 14:06
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TAGS: Olimpiu Moruţan, Galatasaray, spor
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