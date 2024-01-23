Olimpiyat ateşine güvenlik çemberi

Olimpiyat ateşi, 8 Mayıs'ta Yunanistan'dan Fransa'ya ulaşacak. Meşale, 100 polis ve dronlar tarafından koruma altında olacak.

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23/01/2024

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Olimpiyat ateşine güvenlik çemberi

2024 Paris için geri sayım sürüyor. Tarihi organizasyonun en önemli sembolü ise olimpiyat ateşi.

Meşale, Yunanistan'da yakıldıktan sonra 8 Mayıs'ta Fransa'nın Marsilya limanına ulaşacak.

Şehirde meşaleyi 150 bin kişinin karşılaması bekleniyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, 5 bin polisin meşalenin karşılamada görev yapacağını söyledi. Olimpiyat ateşi, sonrasında ise 100 polis ve dronlarla koruma altında olacak

Meşale, 80 gün boyunca ülkenin farklı şehirlerinde dolaştırılacak.

Olimpiyat oyunlarının açılış töreni tarihte ilk kez açık havada yapılacak. Fransız makamları, etkinlikte güvenlik için 18 bin emniyet mensubunun görev alacağını söyledi.

Polis sendikası ise olimpiyatlar için ek ödeme ve daha iyi çalışma şartları talep ediyor.

23/01/2024 11:57
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TAGS: haber, kıbrıs
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