Olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş, gümüş madalyanın mutluluğunu yaşıyor

Roland-Garros'ta oynanan final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akbaş, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"Ancak içim biraz buruk." diyen Akbaş, "Hep 'Bronz ve altın alanlar sevinir, gümüş alanlar üzülür.' derler. Aslında öyle ama ilk olimpiyatımda final oynadım. Büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Babamla ben büyük emek verdik. 9 yaşından bu yana beni eğitiyor. Bu madalyanın, 2028 Los Angeles'taki altın madalyanın habercisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeme, destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Final müsabakasında çok heyecanlandığını, bu durumun da performansını etkilediğini belirten Akbaş, şöyle devam etti:

"Atmosfer çok kalabalıktı, bu beni biraz etkiledi. Yine de elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Buraya gelip dua eden herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir gurur yaşadım. Burada olmak, burada yarışmak, beni destekleyen insanları görmek çok güzeldi. Türk kadın boksu olarak büyük başarılara imza attık. Tokyo'da 2 madalyamız vardı, sonrasında üçüncü madalyayı ben getirdim. Ablalarımın ardından böyle güzel bir madalyayı kazandırdığım için mutluyum. İnşallah yarın Buse Naz Çakıroğlu ablam altın kazanır ve İstiklal Marşı'mızı okutur. Keşke Busenaz Sürmeneli de madalya kazansaydı. Onu çok seviyorum. Esra (Yıldız Kahraman) abla da çok iyi çalıştı. Hepimiz emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum."

"İnşallah Los Angeles'ta da aynı atmosferi yaşarım"

Final serisine yükselen isimlere oranla daha fazla maça çıktığını hatırlatan Hatice Akbaş, "Ben 24 Temmuz'dan bu yana buradayım, ilk maçım 27 Temmuz'daydı. Bu benim beşinci maçım. Bay çekmediğim için tur atlamamıştım, son 32 turundan başlamıştım. Bu da beni psikolojik ve bedenen yordu." diye konuştu.

İlk kez olimpiyat heyecanı yaşadığının altını çizen Akbaş, şunları kaydetti:

"Paris'i çok sevdim. Olimpiyat Köyü'nde olmak, dereceli sporcularla aynı ortamda bulunmak beni çok mutlu ve motive etti. İnşallah Los Angeles'ta da aynı atmosferi yaşarım. Burada ilk maçım zorluydu. Çeyrek final müsabakası da zorluydu. Buna rağmen iyi performans gösterdim. Rakiplerim tecrübeli isimlerdi ve bildiğim rakiplerdi. Sadece finaldeki rakibimle ilk kez karşılaştım. İnşallah bu maçın rövanşını alırım."