Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda ABD liderliğini sürdürdü

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10/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda ABD liderliğini sürdürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 14. günün sonunda 33 altın, 39 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 14. gününde 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 111 madalyaya ulaşmayı başardı.

Günü 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Çin, altın madalya sayısında ABD'yi yakalarken ikinci sıradaki yerini korudu.

Avustralya; 18 altın, 16 gümüş ve 14 bronzla üçüncü durumda.

Günü 3 altın ve 1 gümüş madalyayla kapatan Japonya, yedinci sıradan dördüncü basamağa çıktı.

Türkiye listede 61. sırada​​​​​​​
Oyunlarda 14 gün sonunda 85 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 61. sırada bulunuyor.

10/08/2024 10:12
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TAGS: Olimpiyat Oyunları’nda 14. günün sonunda ABD liderliğini sürdürdü
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