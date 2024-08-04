Olimpiyat Oyunları'nda 470 Karışık Yelken Milli Takımı, üçüncü gün genel sıralama yarışlarını 17'nci bitirdi

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında 470 karışık takım yarışlarına devam edildi.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, beşinci yarışı 15'inci, altıncı yarışı 12'nci sırada bitirdi.

Üçüncü gün genel sıralamada 17'nci olan milliler, yarın iki yarışta daha mücadele edecek.

Madalya yarışına çıkmaya 19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım kategorisinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar hak kazanacak.