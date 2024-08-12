Olimpiyat Oyunları'nda ABD ülkeler sıralamasında birinci oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

ads ads ads ads
12/08/2024

ads
Olimpiyat Oyunları'nda ABD ülkeler sıralamasında birinci oldu

ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.

Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.

Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.

Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.

Türkiye, 64'üncü bitirdi​​​​​​

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.

Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

Ülke

       

Altın

       

Gümüş

       

Bronz

       

Toplam

ABD

  

40

  

44

  

42

  

126

Çin

  

40

  

27

  

24

  

91

Japonya

  

20

  

12

  

13

  

45

Avustralya

  

18

  

19

  

16

  

53

Fransa

  

16

  

26

  

22

  

64

Hollanda

  

15

  

7

  

12

  

34

Büyük Britanya

  

14

  

22

  

29

  

65

Güney Kore

  

13

  

9

  

10

  

32

İtalya

  

12

  

13

  

15

  

40

Almanya

  

12

  

13

  

8

  

33

Yeni Zelanda

  

10

  

7

  

3

  

20

Kanada

  

9

  

7

  

11

  

27

Özbekistan

  

8

  

2

  

3

  

13

Macaristan

  

6

  

7

  

6

  

19

İspanya

  

5

  

4

  

9

  

18

İsveç

  

4

  

4

  

3

  

11

Kenya

  

4

  

2

  

5

  

11

Norveç

  

4

  

1

  

3

  

8

İrlanda

  

4

  

 

  

3

  

7

Brezilya

  

3

  

7

  

10

  

20

İran

  

3

  

6

  

3

  

12

Ukrayna

  

3

  

5

  

4

  

12

Romanya

  

3

  

4

  

2

  

9

Gürcistan

  

3

  

3

  

1

  

7

Belçika

  

3

  

1

  

6

  

10

Bulgaristan

  

3

  

1

  

3

  

7

Sırbistan

  

3

  

1

  

1

  

5

Çekya

  

3

  

 

  

2

  

5

Danimarka

  

2

  

2

  

5

  

9

Azerbaycan

  

2

  

2

  

3

  

7

Hırvatistan

  

2

  

2

  

3

  

7

Küba

  

2

  

1

  

6

  

9

Bahreyn

  

2

  

1

  

1

  

4

Slovenya

  

2

  

1

  

 

  

3

Tayvan

  

2

  

 

  

5

  

7

Avusturya

  

2

  

 

  

3

  

5

Hong Kong

  

2

  

 

  

2

  

4

Filipinler

  

2

  

 

  

2

  

4

Cezayir

  

2

  

 

  

1

  

3

Endonezya

  

2

  

 

  

1

  

3

İsrail

  

1

  

5

  

1

  

7

Polonya

  

1

  

4

  

5

  

10

Kazakistan

  

1

  

3

  

3

  

7

Jamaika

  

1

  

3

  

2

  

6

Güney Afrika

  

1

  

3

  

2

  

6

Tayland

  

1

  

3

  

2

  

6

Etiyopya

  

1

  

3

  

 

  

4

İsviçre

  

1

  

2

  

5

  

8

Ekvador

  

1

  

2

  

2

  

5

Portekiz

  

1

  

2

  

1

  

4

Yunanistan

  

1

  

1

  

6

  

8

Arjantin

  

1

  

1

  

1

  

3

Mısır

  

1

  

1

  

1

  

3

Tunus

  

1

  

1

  

1

  

3

Botsvana

  

1

  

1

  

 

  

2

Şili

  

1

  

1

  

 

  

2

Saint Lucia

  

1

  

1

  

 

  

2

Uganda

  

1

  

1

  

 

  

2

Dominik Cumhuriyeti

  

1

  

 

  

2

  

3

Guatemala

  

1

  

 

  

1

  

2

Fas

  

1

  

 

  

1

  

2

Dominika

  

1

  

 

  

 

  

1

Pakistan

  

1

  

 

  

 

  

1

Türkiye

  

 

  

3

  

5

  

8

Meksika

  

 

  

3

  

2

  

5

Ermenistan

  

 

  

3

  

1

  

4

Kolombiya

  

 

  

3

  

1

  

4

Kırgızistan

  

 

  

2

  

4

  

6

Kuzey Kore

  

 

  

2

  

4

  

6

Litvanya

  

 

  

2

  

2

  

4

Hindistan

  

 

  

1

  

5

  

6

Moldova

  

 

  

1

  

3

  

4

Kosova

  

 

  

1

  

1

  

2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

  

 

  

1

  

 

  

1

Fiji

  

 

  

1

  

 

  

1

Ürdün

  

 

  

1

  

 

  

1

Moğolistan

  

 

  

1

  

 

  

1

Panama

  

 

  

1

  

 

  

1

Tacikistan

  

 

  

 

  

3

  

3

Arnavutluk

  

 

  

 

  

2

  

2

Grenada

  

 

  

 

  

2

  

2

Malezya

  

 

  

 

  

2

  

2

Porto Riko

  

 

  

 

  

2

  

2

Fildişi Sahili

  

 

  

 

  

1

  

1

Yeşil Burun Adaları

  

 

  

 

  

1

  

1

Mülteci Olimpiyat Takımı

  

 

  

 

  

1

  

1

Peru

  

 

  

 

  

1

  

1

Katar

  

 

  

 

  

1

  

1

Singapur

  

 

  

 

  

1

  

1

Slovakya

  

 

  

 

  

1

  

1

Zambiya

  

 

  

 

  

1

  

1
12/08/2024 09:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.