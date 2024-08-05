Olimpiyat Oyunları'nda Almanya, triatlon karışık takımlarda altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon karışık takım finalleri bugün yapıldı.

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05/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda Almanya, triatlon karışık takımlarda altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon karışık takım finalleri bugün yapıldı.

Alexandre Köprüsü'nde gerçekleştirilen oyunlarda sporcular, Sen Nehri'nde yüzdü.

Kirli olması sebebiyle cumartesi ve pazar günleri yapılması planlanan antrenmanların iptal edildiği nehirde, sporcular bugün yarışı tamamladı.

Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Luehrs ve Laura Lindemann'dan kurulu Almanya ekibi, altın madalyanın sahibi oldu.

Seth Rider, Taylor Spivey, Morgan Pearson ve Taylor Knibb'in temsil ettiği ABD gümüş madalya kazanırken Alex Yee, Georgia Taylor-Brown, Samuel Dickinson ve Beth Potter'li Büyük Britanya, bronz madalyaya uzandı.

Belçikalı kadın sporcu Claire Michel'in bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi müsabakada yer almadı.

05/08/2024 19:26
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TAGS: Olimpiyat Oyunları
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