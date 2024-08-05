Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya kazandı.

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05/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda atletizm erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 100 metre finalleri gerçekleştirildi.

ABD'li Noah Lyles 9.79'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Jamaikalı Kishane Thompson aynı derecenin (9.79) binde 5 saniye farkıyla gümüş, ABD'li Fred Kerley 9.81'le bronz madalya elde etti.

05/08/2024 18:56
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TAGS: Olimpiyat Oyunları, Noah Lyles
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