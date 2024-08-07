Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar çekiç atma ve erkekler uzun atlamada madalyalar sahiplerini buldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar çekiç atma ve erkekler uzun atlamada madalyalar sahiplerini buldu.
07/08/2024
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar çekiç atmanın finalleri gerçekleştirildi.
Kanadalı Camryn Rogers 76.97 metreyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Annette Nneka Echikunwoke 75.48'le gümüş, Çinli Jie Zhao da 74.27'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Stade de France'ta atletizm erkekler uzun atlamanın finalleri de gerçekleştirildi.
Yunan Miltiadis Tentoglou 8.48'le altın madalya kazanırken, Jamaikalı Wayne Pinnock 8.36'lık derecesiyle gümüş, İtalyan Mattia Furlani de 8.34'le bronz madalya elde etti.07/08/2024 10:11