Olimpiyat Oyunları'nda bisiklette kadınlar yol yarışında ABD'li Kristen Faulkner altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşı kadınlar yol yarışında madalyalar sahibini buldu.

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05/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda bisiklette kadınlar yol yarışında ABD'li Kristen Faulkner altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşı kadınlar yol yarışında madalyalar sahibini buldu.

Trocadero Meydanı'ndaki yarışta ABD'li Kristen Faulkner 3.59.23'lük zamanıyla altın madalya kazandı.

Hollandalı Marianne Vos 4.00.21 ile gümüş madalya alırken, Belçikalı Lotte Kopecky 4.00.21 ile bronz madalya elde etti.

05/08/2024 18:52
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TAGS: Olimpiyat Oyunları
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