Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi.

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05/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda ABD liderliğe yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında ilk kez liderliğe yükseldi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların dokuzuncu gününde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplam madalya sayısını 71'e çıkararak listenin ilk sırasına yükseldi.

ABD'nin zirveye çıkmasıyla Çin ikinci sıraya geriledi. 19 altın, 15 gümüş ve 11 bronz kazanan Çin'in toplam madalya sayısı 45 oldu.

Ev sahibi Fransa ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Oyunların dokuzuncu gününde 3 bronz kazanan Fransa'nın 12 altın, 14 gümüş ve 18 bronz madalyası bulunuyor.

Türkiye listede 49. sırada

Oyunlarda sekiz gün sonunda 70 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 49. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dokuzuncu günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

   

Gümüş

   

Bronz

   

Toplam

ABD

19

  

26

  

26

  

71

Çin

19

  

15

  

11

  

45

Fransa

12

  

14

  

18

  

44

Avustralya

12

  

11

  

8

  

31

Büyük Britanya

10

  

12

  

15

  

37

Güney Kore

10

  

7

  

7

  

24

Japonya

9

  

5

  

10

  

24

İtalya

7

  

10

  

5

  

22

Hollanda

6

  

5

  

4

  

15

Almanya

5

  

5

  

2

  

12

Kanada

5

  

4

  

8

  

17

Macaristan

3

  

3

  

2

  

8

Romanya

3

  

3

  

1

  

7

İrlanda

3

  

 

  

3

  

6

Yeni Zelanda

2

  

4

  

1

  

7

İsveç

2

  

3

  

2

  

7

Ukrayna

2

  

1

  

3

  

6

Hırvatistan

2

  

1

  

1

  

4

Belçika

2

  

 

  

3

  

5

Hong kong

2

  

 

  

2

  

4

Azerbaycan

2

  

 

  

 

  

2

Filipinler

2

  

 

  

 

  

2

Sırbistan

2

  

 

  

 

  

2

Brezilya

1

  

4

  

5

  

10

İsrail

1

  

4

  

1

  

6

İspanya

1

  

2

  

5

  

8

Gürcistan

1

  

2

  

1

  

4

İsviçre

1

  

1

  

4

  

6

Kazakistan

1

  

1

  

2

  

4

Güney Afrika

1

  

1

  

2

  

4

Tayvan

1

  

 

  

2

  

3

Özbekistan

1

  

 

  

2

  

3

Çekya

1

  

 

  

1

  

2

Guatemala

1

  

 

  

1

  

2

Cezayir

1

  

 

  

 

  

1

Arjantin

1

  

 

  

 

  

1

Şili

1

  

 

  

 

  

1

Dominika

1

  

 

  

 

  

1

Ekvador

1

  

 

  

 

  

1

Saint Lucia

1

  

 

  

 

  

1

Norveç

1

  

 

  

 

  

1

Slovenya

1

  

 

  

 

  

1

Uganda

1

  

 

  

 

  

1

Jamaika

 

  

2

  

1

  

3

Meksika

 

  

2

  

1

  

3

Kuzey Kore

 

  

2

  

1

  

3

Yunanistan

 

  

1

  

4

  

5

Polonya

 

  

1

  

3

  

4

Kosova

 

  

1

  

1

  

2

Türkiye

 

  

1

  

1

  

2

Ermenistan

 

  

1

  

 

  

1

Danimarka

 

  

1

  

 

  

1

Etiyopya

 

  

1

  

 

  

1

Fiji

 

  

1

  

 

  

1

Moğolistan

 

  

1

  

 

  

1

Tunus

 

  

1

  

 

  

1

Hindistan

 

  

 

  

3

  

3

Tacikistan

 

  

 

  

3

  

3

Dominik Cumhuriyeti

 

  

 

  

2

  

2

Moldova

 

  

 

  

2

  

2

Avusturya

 

  

 

  

1

  

1

Yeşil Burun Adaları

 

  

 

  

1

  

1

Küba

 

  

 

  

1

  

1

Mısır

 

  

 

  

1

  

1

Grenada

 

  

 

  

1

  

1

Endonezya

 

  

 

  

1

  

1

Litvanya

 

  

 

  

1

  

1

Malezya

 

  

 

  

1

  

1

Portekiz

 

  

 

  

1

  

1

Slovakya

 

  

 

  

1

  

1
05/08/2024 19:19
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TAGS: Olimpiyat Oyunları
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