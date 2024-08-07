Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyalar sahibini buldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyayı Japon Kenichiro Fumita kazandı.
07/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyayı Japon Kenichiro Fumita kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Çinli Liguo Cao'yu 4-1 yenen Japon Kenichiro Fumita kazandı. Liguo Cao ise gümüş madalyada kaldı.
Bu kategoride bronz madalyayı Kırgız Zholaman Sharshenbekov ile Kuzey Koreli Se Ung Ri paylaştı.07/08/2024 10:14