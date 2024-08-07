Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyalar sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyayı Japon Kenichiro Fumita kazandı.

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07/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyalar sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 66 kiloda altın madalyayı Japon Kenichiro Fumita kazandı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Çinli Liguo Cao'yu 4-1 yenen Japon Kenichiro Fumita kazandı. Liguo Cao ise gümüş madalyada kaldı.

Bu kategoride bronz madalyayı Kırgız Zholaman Sharshenbekov ile Kuzey Koreli Se Ung Ri paylaştı.

07/08/2024 10:14
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TAGS: Olimpiyat Oyunları
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