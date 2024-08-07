Olimpiyat Oyunları'nda kaykay kadınlar park kategorisinde Avustralya'dan Arisa Trew altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar park kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

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07/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda kaykay kadınlar park kategorisinde Avustralya'dan Arisa Trew altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı kadınlar park kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Avustralya'dan Arisa Trew 93.18 puanıyla altın madalya elde etti.

Japonya'dan Cocona Hiraki 92.63 ile gümüş, Büyük Britanya'dan Sky Brown 92.31 ile bronz madalya kazandı.

07/08/2024 10:17
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TAGS: Olimpiyat Oyunları, kaykay
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