Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalyanın sahibi oldu.

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04/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer'in son 16 turu, Mete Gazoz'un da çeyrek finalde elendiği müsabakaların finalinde Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibini 6-5 mağlup eden Güney Koreli sporcu, altın madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Alman Florian Unruh'u 6-0 yenen Güney Koreli Wooseok Lee de bronz madalya aldı.

04/08/2024 20:34
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TAGS: Olimpiyat Oyunları’nda okçulukta klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalya kazandı
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