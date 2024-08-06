Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda Çin yeniden liderliğe yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.
06/08/2024
Paris'te gerçekleştirilen oyunların onuncu gününde 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ABD'yi geçerek zirveye kuruldu.
Günü 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan ABD, toplamda 78 madalya elde ederken, Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.
Kano slalomda zirveye çıkarak 13. altın madalyasını kazanan Avustralya, 12 altın madalyalı Fransa'yı geçerek üçüncü basamağa çıktı.
12 altın 16 gümüş ve 18 bronzla 46 madalya kazanan ev sahibi Fransa ise dördüncü sırada.
Oyunlarda on gün sonunda 73 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 52. sırada bulunuyor.06/08/2024 10:22