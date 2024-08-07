Olimpiyat Oyunları'nda sörf kategorisinde altın madalyalar sahiplerini buldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sörf kategorisinde altın madalyalar sahiplerini buldu.
07/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sörf kategorisinde altın madalyalar sahiplerini buldu.
Final müsabakaları, Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirildi.
Sörf erkekler kategorisinde, 12.66 puan toplayan Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalyanın sahibi oldu.
Avustralyalı sporcu Jack Robinson 7.83 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Gabriel Medina da bronz madalya elde etti.
Sörf kadınlar kategorisinde, final müsabakasında 10.50 puan toplayan ABD'li sörfçü Caroline Marks, altın madalyanın sahibi oldu.
Brezilyalı Tatiana Webb 10.33 puanda kalarak gümüş madalya kazanırken, Fransız sporcu Johanne Defay ise 12.66 puanla bronz madalya aldı.07/08/2024 10:15