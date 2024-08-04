Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo çifti bronz madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tenis branşı çift kadınlarda İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo ikilisi bronz madalya kazandı.

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04/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo çifti bronz madalya elde etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda çift kadınlarda bronz madalya mücadelesi yapıldı.

İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo ikilisi, 1 saat 13 dakika süren mücadelede Çek Karolina Muchova-Linda Noskova çiftini 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.

04/08/2024 20:34
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TAGS: Olimpiyat Oyunları’nda tenis branşında İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo çifti bronz madalya elde etti
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