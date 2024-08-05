Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında altın madalyayı Çin kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
05/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Çin, 3 dakika 27 saniye 46 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.
ABD, 3 dakika 28 saniye 1 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, ev sahibi Fransa 3 dakika 28 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.05/08/2024 18:57