Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında altın madalyayı Çin kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.

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05/08/2024

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Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında altın madalyayı Çin kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.

Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Çin, 3 dakika 27 saniye 46 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

ABD, 3 dakika 28 saniye 1 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, ev sahibi Fransa 3 dakika 28 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.

05/08/2024 18:57
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TAGS: Olimpiyat Oyunları
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