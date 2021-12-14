Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı!

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları için alışılmışın dışında bir açılış töreni planlanıyor.

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14/12/2021

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Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı!

Yaz oyunları tarihinde ilk kez stat dışında düzenlenecek açılış töreninde, olimpiyatlara katılan atletler ve resmi yetkililer 160'dan fazla tekneyle yaklaşık 6 kilometre yolculuk yapacak.

 

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 2. Foto

 

Teknelerin Notre Dame Katedrali, Orsay ve Louvre müzeleri, başkentin en eski köprüsü Pont Neuf ve Eyfel Kulesi gibi Paris'in simge yapılarının önünden geçmesi öngörülüyor.

 

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 3. Foto

 

Tören sırasında nehir kenarında alt bölgelerin biletli, üst bölgelerin ise ücretsiz olacağı açıklandı. Ayrıca törenin rahatça takip edilebilmesi için 80 dev ekran kurulacak.

 

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 4. Foto

 

Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

 

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 5. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 6. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 7. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 8. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 9. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 10. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 11. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 12. Foto

 

Olimpiyatlar için sıra dışı açılış planı! - 13. Foto

14/12/2021 13:22
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TAGS: 2024 Olimpiyat Oyunları
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