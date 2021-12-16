Olimpiyatlara diplomatik boykot: Japonya Başbakanı katılmayacak
16/12/2021
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Şubat 2022'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı planlamadığını açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı sonrası Japonya hükümetinin kararı merak ediliyor.
Başbakan Kişida, parlamentodaki konuşmasında konuya değinerek, Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayı planlamadığını bildirdi.
Kyodo ajansına göre söz konusu tutumun Çin'deki insan hakları ihlalleri karşısında ABD ve İngiltere'nin diplomatik boykot kararı sonrası gelmesi dikkati çekti.
G7 paydaşlarının aksine 2024 Yaz Oyunları'na ev sahipliği yapacak Fransa, Pekin 2022'ye üst düzey yetkili göndereceğini açıklamıştı.
Japonya'nın Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko ya da Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamaşita Yasuhiro'yu Çin'e göndermeyi planladığı bildirildi.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
ABD, İngiltere ve Avustralya, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.