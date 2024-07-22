Olimpiyatlar'a katılan İsrailli sporcular için çarpıcı karar

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar süresince İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Thomas Portes, İsrail adına Olimpiyatlar'a katılacak sporcuların Fransa'da istenmediğini söylemiş ve bu kapsamda protesto çağrısı yapmıştı.

Darmanin, dün televizyonda yayınlanan söyleşisinde İsrailli sporcuların Olimpiyatlar süresince 24 saat korunacağını söyledi. 52 yıl önce Münih'te düzenlenen Olimpiyatlar'da 11 İsrailli, Filistinli militanlar tarafından öldürülmüştü.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne de Brüksel'de mevkidaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, "Fransa adına, İsrail delegasyonuna Olimpiyatlar için Fransa'ya hoş geldiniz demek istiyorum" dedi.

Olimpiyatlar, Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaşlar nedeniyle jeopolitik gerilimin tırmandığı ve güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde Cuma günü başlayacak.