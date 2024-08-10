Olimpiyatlarda gülümseten anlar... Sporcuların tartışması John Lennon'la bitti...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Kadınlar plaj voleybolunda Brezilya altın madalya kazandı. Karşılaşma sırasında kadın sporcular arasında bir tartışma çıktı. O sırada John Lennon'un Imagine şarkısı çalmaya başladı. Kadın sporcular bu şarkıyı duyduktan sonra gülümsemeye başladı ve tartışma sona erdi. O anlar hem alandaki seyircileri hem de ekranları başında izleyenleri gülümsetti.

MAÇTA NELER YAŞANDI

Eyfel Kulesi'ne kurulan merkez sahadaki müsabakada Eduarda Santos Lisboa ve Ana Patricia Silva Ramos'un oluşturduğu Brezilya, Brandie Wilkerson ve Melissa Humana-Paredes'li Kanada'yı 26-24, 12-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kanada'nın gümüş madalya kazandığı kazandığı branşta, Tanja Hueberli ve Nina Brunner'in oluşturduğu İsviçre, Taliqua Clancy ve Mariafe Artacho del Solar'lı Avustralya'yı 21-17 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya kazandı.

IMAGINE ŞARKISININ SÖZLERİ

Cennet’in olmadığını hayal et

Denersen göreceksin ki kolay

Altımızda Cehennem yok

Üstümüzde yalnızca gökyüzü

Hayal et tüm insanların

Sadece bugün için yaşadığını

Ülkelerin olmadığını hayal et

Yapması zor değil

Ne uğruna öldürecek ya da ölecek bir şey var

Ne de dinler

Hayal et tüm insanların

Huzur içinde yaşadığını

Bana hayalperest diyebilirsin

Ama bil ki yalnız değilim

Umuyorum ki bir gün sen de bize katılırsın

Ve dünya tek yürek olur

Mülkiyetin olmadığını hayal et

Merak ediyorum yapabilir misin

Açgözlülüğe de açlığa da gerek yok

İnsanların kardeşliği

Hayal et tüm insanların

Bütün dünyayı paylaştığını

Bana hayalperest diyebilirsin

Ama bil ki yalnız değilim

Umuyorum ki bir gün sen de bize katılırsın

Ve dünya tek yürek olarak yaşar