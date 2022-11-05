“Olivia” isimli kısa belgesel KTÖS’te gösterilecek

"Olivia" isimli kısa belgesel 8 Kasım Salı akşamı 19.00'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gösterilecek.

ads ads ads ads
05/11/2022

ads
“Olivia” isimli kısa belgesel KTÖS’te gösterilecek

"Olivia" isimli kısa belgesel 8 Kasım Salı akşamı 19.00'da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gösterilecek.

Yapımını aSi Production’ın üstlendiği 34 dakikalık belgesel, yakın geçmişte Kıbrıs'taki savaş ve çatışmalarda etkilenen üç kuşak kadının hikayesini anlatıyor.

Asi Production’dan yapılan açıklamada, Olivia’nın, barışı simgeleyen zeytin veya zeytin ağacı anlamına gelen Latince bir kelime olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Olivia’nın, geçmişin tüm karanlığına rağmen izleyenlerin daha parlak bir gelecek inşa etme umutlarını besleyeceği” ifade edildi.

 Belgesel, İngilizce dilinde, Türkçe ve Yunanca altyazı ile gösterilecek.

05/11/2022 14:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: “Olivia, ktös
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.