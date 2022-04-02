Ölümden döndü!

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02/04/2022

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Ölümden döndü!

Lefkoşa-Mağusa Kuzey Çevre Yolu’nda bulunan yüksek gerilim kablosu vatandaşın kullandığı aracın üzerine düştü

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Bugün 13.30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını taşıyan metal direğin eğilmesi sonucu, elektrik tellerinin o esnada yol üzerinde seyir halinde bulunan Kudret Ülken yönetimindeki aracın üzerine düşmüştür. Tellerinin aracın üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken,  olayda herhangi bir yaralanma olmadı.  Olay sonrası can ve mal güvenliği açısından  trafiğe kapatılan yol, kopan hatların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol içerisinden kaldırılması sonrasında yolun yeniden trafiğe açılması sağlanmıştır.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

02/04/2022 16:30
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TAGS: Elektrik diregi, yuksek gerilim, kaza
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