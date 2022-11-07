Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi bağımsız adayı
UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday.
07/11/2022
HK
UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday.
Geçtiğimiz ay Ulusal Birlik Partisi'nden Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusu yapan ancak UBP tarafından aday gösterilmeyen Olsan Oran bağımsız aday olmaya karar verdi.
Olsan Oran'ın Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olacağı öğrenildi.