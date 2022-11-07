Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi bağımsız adayı

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday.

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07/11/2022
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Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi bağımsız adayı

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday.

Geçtiğimiz ay Ulusal Birlik Partisi'nden Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanlığına aday adaylık başvurusu yapan ancak UBP tarafından aday gösterilmeyen Olsan Oran bağımsız aday olmaya karar verdi. 

Olsan Oran'ın Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olacağı öğrenildi. 

 

07/11/2022 09:10
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TAGS: Olsan Oran
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