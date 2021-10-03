Olsan Oran, UBP Mağusa İlçe Başkanlığına yeniden aday

Ulusal Birlik Partisi Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, yeni dönemde de UBP Mağusa İlçe Başkanlığı görevine adaylığını koydu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’na adaylık başvurusunu yapan Oran, hedeflerini “Tıpkı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimden zaferle çıkmak, ardından da Mağusa Belediyesi başta olmak üzere, Mağusa ilçesindeki belediyelere UBP icraatlarını taşımak” sözleri ile özetledi.

Olsan Oran’ın açıklaması şöyle:

Ulusal Birlik Partisi Mağusa İlçe Başkanlığı görevini 3 yıl sürdürdüm, yeni dönemde de sürdürmek için bu göreve talibim.

Bu sürede cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkarken, partimizin büyümesi için de gece gündüz çalıştım.

Ben, ekip arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla birlikte, kişisel ikbal peşinde koşmadık sadece partimizin, halkımıza hizmet sağlaması için gecemizi gündüzümüze kattık.

Yeni dönemde, önce erken, ardından da yerel seçimler var.

İlk hedefimiz, tıpkı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimden zaferle çıkmak, ardından da Mağusa Belediyesi başta olmak üzere, Mağusa ilçesindeki belediyelere UBP icraatlarını taşımak.

Bu hedef doğrultusunda yeniden göreve talibim.

Polemiklerden uzak, sadece UBP için çalışmaya devam edeceğim.

Bu habere tepkiniz:



03/10/2021 15:05