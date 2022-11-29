Olsan Oran'dan Halil Kasım'a destek

Ulusal Birlik Partisi Mağusa eski ilçe başkanı Olsan Oran, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi başkanlığı için Halil Kasım’ı destekleme kararı aldığını açıkladı.

Olsan Oran kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

UBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının refahı, güvenliği için çok önemli bir partidir, bizim yuvamızdır, evimizdir. Yerel seçimde başarılı olmalıyız ki partimize pandemiden kalan sorunların aşılarak Ülkemizin yeni bir kalkınma sürecine girilmesinde güç verelim. Bu çerçevede ben de üzerime düşeni sonuna kadar yapacak Halil Kasım Kardeşimin Belediye Başkanlığını kazanmasına destek vereceğim. Gün , birleşme günüdür. Gün, çağdaş hizmetler verebilen GÜÇLÜ BELEDİYELER YARATIP GÜÇLÜ gelecek için Birlik olma günüdür tüm dostlara selamlar...

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29/11/2022 12:13