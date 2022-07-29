Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, iskelede oltayla avlanan balıkçıların yer kavgasında, S. B. (59) tabancayla vurularak öldürüldü.

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29/07/2022
NTV

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Olta balıkçısı yer kavgasında öldürüldü

İzmir'de Karataş'taki Gün Batımı İskelesi'nde amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş, iddiaya göre yer kavgası sebebiyle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredekiler gerginliği sonlandırdı. Olayın ardından iskeleden ayrılan şüpheli, bir süre sonra geri gelerek tabancasını ateşledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saim Baş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Baş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Baş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

29/07/2022 14:26
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TAGS: izmir, vurarak, öldürdü,
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