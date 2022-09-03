Oltasına 3 metrelik köpek balığı takıldı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Balıkçı, fotoğrafını çektiği köpek balığını yeniden denize saldı.

ads ads ads ads
03/09/2022

ads
ads
Oltasına 3 metrelik köpek balığı takıldı

Türkiye'de Çanakkale Boğazı'nda avlanan bir balıkçının oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Teknesiyle boğazda balık avına çıkan Hakan Karakaş, oltasını suya bıraktı.

Bir süre sonra oltaya balık vurduğunu fark eden Karakaş, misinayı çekmeye başladığında iğnenin ucunda köpek balığı olduğunu fark etti.

Cep telefonuyla yaklaşık 3 metre boyundaki camgöz cinsi köpek balığını görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaşan Karakaş, oltasından kurtardığı balığı denize saldı.

03/09/2022 16:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Türkiye, Çanakkale Boğaız, köpek balığı t
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.