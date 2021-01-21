Ölü balina kıyıya vurdu: 70 ton ağırlığında

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21/01/2021

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Ölü balina kıyıya vurdu: 70 ton ağırlığında

İtalya’nın Sorrento limanında 70 ton ağırlığında, 23,5 metre uzunluğunda bir balina kıyıya vurdu.

Ölü balina, bölgede devriye yapan İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi.

Sahil güvenlik yetkilisi, "Devriye sırasında parlayan bir şey fark ettik. Ölü bir balina olduğunu tespit ettik. Oldukça ağır ve büyük." dedi.

Ölüm nedeni henüz net değil

Yetkililer, kıyıya vuran ölü balinanın arama kurtarma ekibi ile birlikte Napoli kentine taşındığını belirtti.

İncelemeye alınacak dev balinanın ölüm nedeninin viral bir hastalık olabileceğinden şüpheleniliyor.

21/01/2021 16:07
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TAGS: balina, İtalya
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