Ölü sayısı 38’e yükseldi

Türkiye’de Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. İlk tespitlere göre; 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

AFAD: 640 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin etkili olduğu Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Enkaz altında ise halen 3 kişinin olduğu ifade edildi.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

72 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

6,8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi Çevrimtaş köyü oldu.

26/01/2020 17:48