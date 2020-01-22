Ölü sayısı artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

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22/01/2020

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Ölü sayısı artıyor

Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık  ayında ortaya çıkan virüsün, şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e  ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye  yükseldiğini belirtirken, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık  toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en son 9 olarak  açıklanmıştı.

Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi halkta  tedirginliği artırıyor.

Vuhan'dan gelen yolculara seyahat yasağı

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye  seyahatleri yasaklamıştı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat  yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil  seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını da aştı

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12  Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta  kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli  hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü  müşahede altına alınmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler  aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da  bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti  virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı.  Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland,  Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni  koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes  darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda  zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

22/01/2020 22:17
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TAGS: Ölü sayısı artıyor, haber, kıbrıs,
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