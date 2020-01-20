Ölü ve yaralılar var

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde sürüyor. Yerel medya, bugün Bağdat’ta düzenlenen protestolarda 2 kişinin öldüğünü, 60 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Protestocular, Bağdat'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

20/01/2020 17:39