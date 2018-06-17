Ölüm grubunun lideri: Hırvatistan 2-0 Nijerya

Dünya Kupası’nda ‘ölüm grubu’ olarak adlandırılan D grubunda Hırvatistan ve Nijerya tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

Hırvatistan karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. İlk golde Nijerya’da Oghenekaro Etebo’nun ayağına çarpan top ağlarla buluştu. Hırvatistan’ının ikinci golünü Luka Modric penaltıdan kaydetti.

Katıldığı ilk Dünya Kupası 1998 Fransa’da üçüncü olan Hırvatistan, son üç turnuvada gruptan çıkamadı.

6. Dünya Kupası’na katılan Nijerya’nın en büyük başarısı son 16 turuna kalmak oldu.

Grubun diğer maçında Arjantin ve İzlanda 1-1 berabere kaldı.