Ölüm nedeni belli oldu…

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi. Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili de mütalaa açıklanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

ÖLÜM 21 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELDİ

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos’ta meydana geldiği belirtildi.

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

ENES GÜRAN'IN DİŞ İZLERİ

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

SALİM GÜRAN'IN OĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu olan amca Salim Güran’ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran’ın ifadesi de ortaya çıktı. Devran Güran’ın, olay günüyle ilgili WhatsApp yazışmalarını ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmemesi dikkat çekerken, bu durumu neden yaptığı konusunda bir açıklama yapmadı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan Devran Güran, Narin’in kaybolduğu saatlerde Mardin’in Derik İlçesine düğün davetiyesi dağıtmak için gittiklerini öne sürdü. Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar almadığını öne süren Devran Güran’a, babası Salim Güran’ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına “Siz karışmayın, ben bu işi hallederim” diye telkinde bulunup bulunmadığı soruldu. Devran Güran bu soruya “Babamın böyle bir söylemi olmamıştır” diye cevap verdi.

12 KİŞİ TUTUKLU

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın tutuklanması ile birlikte cezaevine gönderilen zanlı sayısı 12’ye çıktı.