Ölüm nedenleri arasında ilk sırada

Sigaranın sağlığa zararları herkes tarafından biliniyor. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmanız gerekiyor. Yapılan son araştırmalarda sigarayla ilgili korkunç ve hayati bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan bir araştırma, sigara içmenin yaşam beklentisini önemli ölçüde azalttığını ve sigara içen kişinin ömrünü sigara başına 20 dakika kısalttığını ortaya koyuyor. Sigarayı bırakmak, kaybedilen yılları hızla geri kazandırabilir, yaşam beklentisini ve yaşam kalitesini iyileştirebilir ve hemen hemen anında fark edilir sağlık yararları sağlayabilir. Londra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tek bir sigaranın ortalama olarak bir kişinin ömründen 20 dakika azalttığını, yani bir paket sigaranın insan ömründen yaklaşık 7 saat çaldığını ortaya çıkardı.

ÖMRÜNÜZÜ TAM BİR GÜN UZATABİLİR

Araştırmaya göre, günde 10 sigara içen bir tiryaki 1 Ocak'ta sigarayı bırakırsa, 8 Ocak'a kadar ömrünü tam bir gün uzatabilir. 5 Şubat'a kadar bırakırsa, tam 1 hafta, 5 Ağustos'a kadar bırakırsa tam 1 ay daha fazla yaşayabilir. Yıl sonuna kadar sigara içmezse tam 50 günlük yaşam kaybının önüne geçebilir. Dr. Sarah Jackson'a göre insanlar, sigara içmenin zararlı olduğunun farkında, ancak ne kadar zararlı olduğunu hafife alma eğiliminde. Yeni araştırma sigara tiryakilerinin ortalama olarak ömürlerinden yaklaşık 10 yıl kaybettiğini gösteriyor.

"BU ALIŞKANLIKTAN VAZGEÇİN"

Ortaya çıkan yeni bulgularla, sigara içenlere 2025 yılına kadar bu alışkanlıktan vazgeçmeleri çağrısı yapıldı. Sigara içmek, araştırmanın yapıldığı İngiltere'de yılda yaklaşık 80 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Bu sayı ülkedeki tüm kanser ölümlerinin dörtte birine tekabül ediyor.

ÖLÜM NEDENLERİ ARASINDA İLK SIRADA

Sigara tiryakiliği, dünyada hastalık ve ölüm nedenlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Uzun süreli kullanıcıların,, üçte ikisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.