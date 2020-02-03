Ölümcül corona virüsü 365 can aldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Virüsün ortaya çıktığı günden bu yana en fazla vaka pazar kaydedildi.

Bir günde 2 bin 829 kişiye yeni corona virüs teşhisi konuldu.

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM HABERİ

Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de meydana geldi.



Wuhan'dan Manila'ya giden 44 yaşındaki bir Çinli corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

RUSYA, ÇİN'LE DEMİRYOLU ULAŞIMINI DURDURDU

Rusya, yeni tip corona virüs (2019-nCov) salgını nedeniyle Çin'le yolcu demir yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.



Rusya Demiryolları Şirketinden (RZD) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin ile yolcu demiryolu ulaşımının 3 Şubat saat 00.00'dan itibaren geçici süreliğine durdurulduğu bildirildi.

Endonezya Wuhan'da bulunan vatandaşlarını tahliye ederek Batam'daki Hang Nadim uluslararası havaalanına getirdi.

Havalimanına gelen Endonezya vatandaşları uçaktan indikleri an üzerlerine dezenfektan sıvı sıkıldı.

Vatandaşlarını Çin'den tahliye eden ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Bangladeş ve Endonezya da bulunuyor.

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Çin’den tahliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide corona virüs tespit edildi.

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 90’ı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilmişti.

Umman, Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle bu ülkeye uçuşları durdurdu.



Umman Sivil Havacılık Kamu Otoritesi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren yeni bir duyuruya kadar Çin'e uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerden bin 795'inin durumu ciddi. Hastalık beş ülkede Çin'de bulunmamış insanlara da bulaşmaya başladı. Çin dışındaki ilk ölüm haberi ise Filipinler'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde corona virüsü teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinler'deki corona virüsünden ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

Virüs İspanya'da da ilk kez görüldü. İspanya Sağlık Bakanlığı, Kanarya Adaları'ndan La Gomera'daki bir kişiye corona virüsü tanısı konulduğunu doğruladı. Hastanın, corona virüsü bulunan bir Alman hastayla temas kurduğu öğrenildi. Virüsün yayıldığı Hubey eyaletindeyse sokaklar bomboş. Yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma seferleri iptal edildi.

15 milyon nüfuslu Tianjin şehrinde bir sonraki açıklamaya kadar okullar ve işyerleri tatil edildi. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla Çin genelinde seyahatlere kısıtlamalar getirildi.

Avustralya ise önlem amacıyla Çin'den gelen tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı. ABD ve Singapur ise son zamanlarda Çin'i ziyaret edenlerin ülkeye girişi kısıtlamaya yönelik önlemler aldıklarını açıkladı. Çok sayıda havayolu şirketi salgın nedeniyle Çin'e uçuşları askıya aldı.

Avrupa Birliği'nden acil tıbbi malzemeleri için yardım istendi. Öte yandan Wuhan eyaletinde corona virüsü bulunan hastaların tedavi edilmesi için kullanılması planlanan 2 hastanenin inşası günlerdir devam ediyor.

Yetkililer 34 bin metrekarelik bir alanda yapımı süren bin yataklı ilk hastanede pazartesi günü hastaların tedavisine başlanmasının planlandığını duyurdu.

Çin'de 243 hastanın tedavi sonrası taburcu edildiği belirtiliyor. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunduğu ifade ediliyor.

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya gibi 20'den fazla ülkeye yayılan virüsün, sağlık sistemi zayıf ülkelerde de görülmeye başlaması üzerine Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etmişti.

03/02/2020 10:01