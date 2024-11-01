Ölümcül Mpox türü Clade 1b İngiltere’ye ulaştı

İngiltere’de potansiyel olarak ölümcül bir mpox virüsü türü olan Clade 1b’nin ilk vakası Londra’da görüldü. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Clade 1b türünün ülkedeki halk sağlığı riski açısından “düşük” seviyede olduğunu belirtti.

Vakanın, Afrika’da tatilden dönen ve 21 Ekim’de İngiltere’ye gece uçuşuyla gelen bir kişide görüldüğü bildirildi. Bu kişi, uçuşun ardından 24 saatten fazla bir süre geçtikten sonra grip benzeri semptomlar gösterdi ve 24 Ekim’de vücudunda kızarıklıklar ortaya çıktı.

Hastanın 27 Ekim’de Londra’da bir acil servise başvurduğu, burada yapılan test sonrası eve gönderildiği ve izolasyon altında tutulduğu açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan hasta, şu anda Londra’daki Royal Free Hastanesi Yüksek Riskli Bulaşıcı Hastalıklar (HCID) biriminde tedavi altına alındı.

Temas eden kişiler araştırılıyor

UKHSA, hastayla temas etmiş olabileceği tahmin edilen 10’dan az kişinin izini sürdüklerini açıkladı. Bu kişiler ev halkından oluşuyor, ancak temaslı kişilerin sayısı üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Mpox yalnızca yakın temas yoluyla bulaşabiliyor. Clade 1b mpox, son aylarda yoğun olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülmüş ve Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya, İsveç, Hindistan ve geçtiğimiz hafta Almanya gibi ülkelerde de vakalar kaydedilmişti.

UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Prof. Dr. Susan Hopkins, “Yürüttüğümüz gözetim çalışmaları sayesinde bu virüsü tespit edebildik. Bu mpox türünü Birleşik Krallık’ta ilk kez tespit ediyoruz, ancak yurtdışında daha önce vaka bildirimleri yapıldı” dedi.

Prof. Hopkins, “Birleşik Krallık’taki risk düşük seviyede; yakın temaslıların izini hızla sürüyoruz ve olası bulaşmayı önlemek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mpox virüsünün yaygın semptomları, vücutta su kabarcıkları, lekeler veya ülserlerle ortaya çıkan döküntüler, ateş, baş ağrısı, sırt ve kas ağrıları olarak biliniyor. Genellikle döküntüler, ateş ve diğer semptomlardan 1 ila 5 gün sonra ortaya çıkıyor.

Mpox, virüs kaynaklı döküntüler, deri lezyonları veya kabuklarla doğrudan temas yoluyla bulaşabiliyor. Ayrıca yakın temas sırasında tükürük, mukus veya vücut sıvılarıyla, enfekte olmuş yatak örtüleri, havlular veya giysilerle temas da bulaşma riski taşıyor.