Ölümcül Pankreas kanseri için umut: MRNA aşıları olumlu sonuç veriyor

Pankreas kanseri teşhisi konulan kişilerin yüzde 13'ünden azı beş yıldan fazla yaşıyor ve bu da onu en ölümcül kanser türlerinden biri yapıyor. Bunun nedeni de vakaların yaklaşık yüzde 90'ının hastalık zaten ilerlemişken teşhis edilmesidir. Bu tip kanserin erken teşhisi konusunda ciddi sorun var.

Pankreas kanseri hücreleri ayrıca vücudun diğer bölgelerine, diğer kanserlerden çok daha erken yayılır. Hastalık genellikle daha sonraki aşamalara kadar semptomlara neden olmaz ve bu kanser için mamogram veya kolonoskopi gibi rutin bir tarama yoktur.

Tespit edildikten sonra etkili tedavi yöntemi çok azdır. Kişiselleştirilmiş aşıların etkisi konusunda deneyler sürüyor ve bazı olumlu sonuçlar gelmeye başladı.



Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'ndeki Olayan Kanser Aşıları Merkezi Direktörü ve son testlere liderlik eden Dr. Vinod Balachandran, "Daha yeni kanser tedavi yöntemleriyle, diğer birçok kanser türünde sonuçları iyileştirmede önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, bunların pankreas kanserinde çok fazla etkisi olmadı, en iyi mevcut tedavilerimize rağmen sağ kalma oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldı.” dedi.

mRNA aşıları Covid için yaygın olarak kullanılmadan önce, araştırmacılar kanser tedavisi için teknolojiyi zaten geliştiriyorlardı. Aşıların bu versiyonu, bir kişinin bağışıklık sistemine tümörleri tanımayı ve saldırmayı öğreterek bağışıklık sistemini kanserle savaşan bir makineye dönüştürüyor. mRNA teknolojisi şu anda melanom ve kolorektal kanser ve diğer katı tümörler için araştırılıyor.

Etkili olmak için, mRNA kanser aşılarının çok sayıda T hücresi üretmesi gerekir; bu, vücudu istilacılara karşı koruyan bir bağışıklık hücresi türüdür. Bu T hücrelerinin ayrıca kanser hastalarında uzun süre dayanması ve kanser hücrelerini tespit edip onlarla savaşma yeteneklerini koruması gerekir. Bu, virüsler söz konusu olduğunda nispeten basit bir başarı olsa da, bir kişinin T hücrelerine vücudunun kendisi tarafından üretilen yabancı olmayan hücrelerle savaşmayı öğretmek çok daha zordur.

Yeni deney, ameliyat edilebilir pankreas kanseri olan 16 hastayı kapsıyordu. Bu, pankreas kanserinde nispeten nadir görülen bir durumdur; pankreas kanserlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 20'si ameliyat edilebilirdir ve bu, bu kanser türünü durdurabilen tek tedavidir. Kemoterapi, radyasyon ve immünoterapiler tümörleri küçültebilir veya büyümelerini önleyebilir, ancak tedavi olarak kabul edilmezler. Wolpin, daha da küçük bir hasta yüzdesinde, tümörleri önce kemoterapi ile küçültmeden ameliyatın mümkün olduğunu söyledi. Kanser yaklaşık yarısı kadar zamanda geri döner.



Balachandran ve ekibi, deneydeki 16 hastayı dört yıl takip etti. Katılımcıların tümörleri ilk olarak 2019 ile 2021 arasında bir zamanda çıkarıldı. Daha sonra ekip, her bir kişinin tümörlerinden alınan genetik materyali kullanarak, hastaların bağışıklık sistemlerine kanser hücrelerine saldırmayı öğreteceğini umdukları kişiselleştirilmiş mRNA aşıları tasarladı. Deneydeki insanların yarısı (katılımcıların sekizi) aşıya yanıt verdi ve tümörleri hedef alan T hücreleri üretti. Diğer yarısı aşıya yanıt vermedi.

Bir kişinin bağışıklık sistemini kanserine karşı savaşmak için kullanmanın en önemli yönlerinden biri, tepkilerinin (bu durumda kanserle savaşan T hücrelerinin) uzun ömürlü olmasını sağlamaktır. Bu şekilde, T hücreleri vücutta kalırlar ve ortaya çıkan kanser hücreleriyle savaşmaya devam ederler.

Araştırmacılar, aşıya olumlu yanıt veren deneydeki hastaların kanserle savaşan T hücrelerine ortalama sekiz yıllık bir ömür kazandırıldığıhı tahmin ediyor. T hücrelerinin yaklaşık yüzde 20'sinin potansiyel olarak onlarca yıl hayatta kalabileceğine ve işlev görebileceğine inanıyorlar. T hücreleri ne kadar uzun süre hayatta kalırsa, kanserin geri dönmesine karşı koruma o kadar iyi olur.