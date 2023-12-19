Ölümden dönen Madonna: Hayatta olmamı o kadına borçluyum!

Haziran ayında otel odasında bilinci kapalı halde bulunan ve yoğun bakımda ciddi bakteriyel enfeksiyon tedavisi gören Madonna, ölümden döndüğü günleri sahnede anlattı. Dünya turnesi kapsamında konser veren "Popun Kraliçesi", hayatta olmasını mucize olarak nitelendirerek, "Bu salonda beni hastaneye götürmek üzere sürükleyen çok önemli bir kadın var" diye konuştu.

"Popun Kraliçesi" olarak bilinen Madonna, haziran ayında ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanarak yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Ardından taburcu edilerek tedavisine evde devam edilen ünlü şarkıcı, iyileşti ve hastalık nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı turne konserleri için artık sahnede. Nisan 2024'te sona ermesi beklenen ve 78 konseri içeren turnesine devam eden 65 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, New York'taki otel odası banyosunda bilinci kapalı bir halde bulunarak hastaneye götürülme süreciyle ilgili sahnede konuştu.

Önceki gün New York'taki Barclays Center'da sahneye çıkan Madonna, "Şu an burada olmam bir mucize. Bu gece bu salonda, benimle birlikte hastanede olan bazı insanlar var" dedi.

"ÇOCUKLARIMLA AYNI ODADA ÖLMEK ÜZEREYDİM"

"48 saat komada kaldım" diyen Madonna, önce Kabala öğretmenine hastanede hep yanında olduğu için teşekkür etti: Tek duyduğum ses, onundu. Bana, "Elimi sık" dediğini duyuyordum.



Madonna, "Kendime geldiğimde altı harika çocuğum yanımda oturuyordu. Çocuklarımın hepsiyle aynı odada ölmek üzereydim" dedi.

Sanatçı, "Hayatımı kurtardı" diyerek, seyirciler arasında bulunan Shavawn adlı arkadaşına teşekkür etti. Ünlü şarkıcı, arkadaşından bahsederken, "Beni hastaneye götürmek üzere sürükleyen çok önemli bir kadın var burada. Banyo zemininde bayıldım ve yoğun bakımda uyandım" diye konuştu.

"BENİM İÇİN HALA ENDİŞELİLER"

27 yaşında Lourdes, 23 yaşında Rocco, 18 yaşında David Banda, 17 yaşında Mercy James, 10 yaşında ikizler Stella ve Estere'in annesi olan Madonna, hastane sürecinden aylar sonra sahneye çıkmış olsa da çocuklarının hala sağlığıyla ilgili endişelendiğini dile getirdi.

Geçen ay UsWeekly gazetesine konuşan bir kaynak, "Madonna'nın çocukları onun kendini çok çabuk zorlamasını istemedi, ama müziğin onun tutkusu olduğunu ve turneye çıkmaya kararlı olduğunu biliyorlar. Onun vücudunu dinlediğine ve gerekirse işleri kolaylaştıracağına güveniyorlar" demişti.

Ekim ayında Madonna'nın hala kendini pek iyi hissetmediği ve iddialı turneye çıkmadan önce tam olarak iyileşmediği söylenmişti.

Madonna, Belçika'daki seyircilerine hitaben konuşurken kendisine bir şans daha verildiğini söylemiş, çocuklarına ve hayranlarına destekleri için teşekkür etmişti.

Öte yandan Madonna, turnesine devam ederken çocukları, turnenin çeşitli aşamalarında ona katılıyor.

"ONLAR İÇİN HAYATTA KALMALIYIM"

Ölümden dönen sanatçı, "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine aslında 15 Temmuz'da başlayacaktı. Ancak ciddi hastalık geçirmesi nedeniyle turneye 14 Ekim'de başlayabildi.

İlk konserini İngiltere'nin Londra şehrinde veren Madonna, hem çocuklarından ve hem de onlar için güç bulduğunu söyleyerek, "Çocuklarım oradaydı ve çocuklarım her zaman, daima beni kurtarıyor. Çocuklarım için orada olmalıyım, onlar için hayatta kalmalıyım" demişti.