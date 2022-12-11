Ölümden dönen Sergen Deveci: Burası cehennem Tolga

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci, hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'le bir pozunu paylaşarak yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaştı. (Posta)

Karadeniz turnesinde olan, Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten’in rol aldığı 'Baş Belası' oyunu ekibi, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşanan feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Sergen Deveci, daha sonra ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş, boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin bilgi paylaşmıştı.

'HİSSEDİYORUM, YEMEK YİYORUM VE TEPKİ VERİYORUM'

Sergen Deveci, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum sadece. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum. Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'YENİ NEFESİM'

Deveci, tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek, "Sıradan balonlar değil, yeni nefesim ile şişirilmiş balonlar" ifadelerini kullanmıştı.

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11/12/2022 15:21