Ölüme götüren acı gerçek

Haber Kıbrıs ekibinin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve kriz masasına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre sele kapılan ve şu ana kadar 3 kişiye mezar olan araç uyarı ve ikazları dinlemeyerek Girne’ye gitmekte ısrar etti.

Yolun kapalı olduğu esnada araç sürücüsünün Girne gitmekte ısrar ettiği ve bariyerleri aşarak önce banketten ardından da su birikintilerinin içerisinden ölüme sürdüğü ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinden itibaren devam eden arama çalışmalarında aynı araç içerisinde olduğu tahmin edilen 3 cesete ulaşıldı.

Görgü tanıkları araç içerisinde 4 kişi olduğunu ifade ediyor. Sabah bulunan ilk ceset ve saha sonra ulaşılan 2 ceset arasından uzun bir mesafe olması ve aracı yüzlerce metre sürüklemesi selin boyutunun ve tehlikenin vehametini ortaya koydu.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre araç sürücüsünün ısrarla panket diye tabir edilen yolun en solunu kullanarak ilerlediği ve bariyerlerdeki boşluktan uçuruma yuvarlandıkları ifade edildi.