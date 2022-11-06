Ölümle neticelenen trafik kazasında önemli gelişme

Geçtiğimiz cuma günü Girne-Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen ölümlü kazada önemli bir gelişme yaşandı.

Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre kazada hayatını kaybeden Mustafa KARACA(E-54)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor

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06/11/2022 10:02