Ölümle neticelenen trafik kazasında önemli gelişme
Geçtiğimiz cuma günü Girne-Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen ölümlü kazada önemli bir gelişme yaşandı.
06/11/2022
Geçtiğimiz cuma günü Girne-Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen ölümlü kazada önemli bir gelişme yaşandı.
Polis basın subaylığından alınan bilgiye göre kazada hayatını kaybeden Mustafa KARACA(E-54)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi ” sonucu olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor