Ölümle sonuçlanan kazaların çoğu gece oluyor

Ülkede yaşanan kazalar, yaralanma ya da ölümlerle ilgili istatistikler, bilançonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor.

Ülkede bir yıl içinde 3bin689 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 24 kişi yaşamını yitirdi, 741 kişi de yaralandı. Ölümle sonuçlanan kazalarda 17 kişinin gece meydana gelen kazalarda yaşamını yitirmesi dikkat çekti.

Emekli polis subayı ve trafik uzmanı Hasan Çerkezoğlu önemli bir noktaya dikkat çekerek araç farlarının belli aralıklarla kontrol edilmesi ayarlarının yaptırılması ve sürekli olarak temiz bulundurulmasının trafik güvenliği yönünden çok önemli olduğunu belirtti.

Çerkezoğlu, ayrıca 60 mil saatte seyreden bir araç sürücüsü karşıdan gelen aracın ışıklarından körelmesi halinde 90 ayak kör gider ve önünde ne bulursa ezer geçer dedi”

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20/03/2023 08:59