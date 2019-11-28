Türkiye Ordu'da 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44) 12 kişiyi öldürdüğü iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası olan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ve zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.

10 Şubat-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetlerin tamamına yakını aydınlatıldı. Kurbanlara ait çok sayıda eşya Çayıroğlu'nun evinden çıktı.

ÖLÜMLERİN SAYISI 14'Ü BULABİLİR

Senai-Ümit Türedi çifti, 31 Temmuz 2018'de Ordu Akkuş'a bağlı Karaçal Mahallesi'ndeki evde mutfakta sızan gazdan ölü olarak bulunmuştu. Üvey annesi ve babasının öldürüldüğünü öğrenen Raif Türedi "Otopsi sonuçları geldi

. Katil zanlısı Çayıroğlu tüm kurbanlarının el ve ayaklarını plastik kelepçe ile bağlıyormuş. Geride bir iz bırakmamak için plastik kelepçe kullanmış. Biz cenazelerimizi yıkarken, iz görmedik. Ama otopsi bu detayları ortaya çıkardı. Bizim 3 dükkanımız var Akkuş'ta. Katilin de dükkanı var. Babamla tanışıyorlarmış. Bağlantısı olduğu ölümlerin sayısı 14'ü bulabilir. Savcılık araştırıyor" dedi.

Duruşmada katille göz göre geldiğini anlatan Türedi, "Katili yakalanıp ilk hakim karşısına çıktığında göz göze geldim. Soğukkanlı, çok akıllı biriydi. Tüm suçlamaları reddetti. Ama deliller, tüm bu cinayetleri onun işlediğini gösteriyor" dedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu, şarküteri dükkanı işletirken yakalanmıştı. Ağustos 2018'de 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan Çayıroğlu 15 aydır tutuklu.

SABAH

28/11/2019 09:45