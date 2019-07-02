Ölümlü kaza! 1 kişi hayatını kaybetti...
02/07/2019
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Mutluyaka-Mormenekşe yolunda saat 00:30’da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Önder Gülkan yaşamını yitirdi.
Polis kazanın, Mormenekşe’de sakin Önder Gülkan’ın yönetimindeki FE 096 plakalı aracı ile saat 00.30 sıralarında Mutluyaka–Mormenekşe anayolu üzerinde seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.
Gülkan aracı ile yolun solundan yoldan çıkarak, tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp, iki takla atarak durdu.
Araç sürücüsü Önder Gülkan kaza yerinde hayatını kaybederken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.