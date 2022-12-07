Ölümlü kaza sanığı Sütlüceli’nin cezası onandı

İnönü Kavşağı Nergisli Anayolu’nda 2019 yılında meydana gelen ve Hasan Kusetoğulları’nın hayatını kaybettiği trafik kazasında araç sürücüsü Hasan Hüseyin Sütlüceli’nin aldığı 3 yıl hapis cezası kararı istinafta onandı.

Kaza tarihinde 17 yaşında olan Sütlüceli, aralarında “Ölüme sebep olma”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma” ve “Sigorta kapsamaksızın araç kullanma” davalarının olduğu toplam 7 davadan suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. İstinaf Mahkemesi, cezanın alenen fahiş olduğuna ilişkin istinafı reddedildi.

Yoldan çıkıp takla atmıştı

3 Temmuz 2019 tarihinde 17 yaşındayken sanık Hasan Hüseyin Sütlüceli, yönetiminde bulundurduğu DE 370 plakalı araç ile Mağusa-Lefkoşa Anayolu İnönü kavşağında Nergisli köyü istikametine doğru seyrederken sağa virajlanan yola girdiğinde yönetiminde bulundurduğu aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun sağından, sonra yolun solundan yoldan çıkıp 3 takla atması neticesinde bir trafik kazasına neden olmuştu. Kaza neticesinde araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları almış olduğu yaralardan dolayı Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

(Kamalı Haber)

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07/12/2022 14:47