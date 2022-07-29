Ölümlü kaza sanığına, 5 yıl 6 ay hapis cezası

Lefkoşa’da meydana gelen ölümlü kaza meselesi ile ilgili olarak yargı süreci tamamlanan Zamir Dereseven aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Yargıç Soytaç, Sanığı suçlu bulup mahkûm ettikten sonra, sanığa ne tür bir ceza verileceği takdir ederken cezalandırma ilke ve prensipleri, suçun nevi, suçun işleniş şekli, doğurduğu sonuçlar, zarara uğrayanlar, sanığın yaşı, kültürel ve sosyal durumu, sabıkası olup olmadığı, sanığı suç işlemesine sebep olan etkenler ve zarar görenlerin suçun oluşumundaki katkısal kusuru birlikte dikkate alınıp değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Murat Soytaç “Sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyetini, trafik kazalarının ve trafikte meydana gelen ölümlerin halen artış halinde olan vahim suçlar olduğunu, bu tür suçların sonuçları itibarıyla telafisi imkansız acılara sebep olduğunu ve mutlaka önüne geçilmesi gereken suçlar olduğunu dikkate aldığımızda, kamu menfaatinin korunması prensiplerine ağırlık verilmesi gerektiği kanaatine vardık. Bu doğrultuda sanığa takdir edilebilecek en uygun ve adil ceza hürriyeti bağlayıcı hapislik cezasıdır” dedi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, mahkeme heyeti olarak sanığı mahkûm olduğu davalardan oy birliği ile 5 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

13.10.2021 tarihinde, saat 00.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile % 84 Mlg alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyreden Dikmen'de sakin Zamir Dereseven’in seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyir halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Teoman Telek’in yönetimindeki Velespeed marka bisikletin arka kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp savrulmaya devam ederek yine aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak sürüklenip tekrar yola girerek durmasıyla gerçekleşmişti. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet ve sürücüsü Teoman Telek’in kaldırıldığı LDH Acil Serviste almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 01.30'da vefat etmişti.

(Kamalı Haber)

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29/07/2022 12:59