Ölümlü kaza yerinde polise de araba çarptı

ads ads ads
30/11/2024

ads
Ölümlü kaza yerinde polise de araba çarptı

Girne Karakum’da bu akşam meydana gelen ölümlü kaza için görevli bulunan polise araba çarptı.

Girne - Çatalköy Anayolunun Ozanköy yol kavşağında, Fatma Fahracı (K-43), yönetimindeki YE 687 plakalı salon aracı ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada Ozanköy yol kavşağına geldiğinde, Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde önceden meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyreden araç trafiğini Ozanköy istikametine doğru yönlendiren görevli Polis Memuruna çarptı.

Kaza sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

30/11/2024 22:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ölümlü kaza yerinde polise de araba çarptı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.